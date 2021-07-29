Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü
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Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü

Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangınında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen yangınında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.

Yangın, Yaka Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatılırken mahalleli de ekiplere yardım etti. 3 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve 2 itfaiye arasözü ve 20 personele müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın arından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm zeytin ve çam ağacının bulunduğu zirai alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü
Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü
Datça'da çıkan yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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