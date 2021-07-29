Datça'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yaka Mahallesi Kumyer mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil