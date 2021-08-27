Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor
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Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan çevre kirliliği, bölgede yaşayanların tepkisini çekiyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan çevre kirliliği, bölgede yaşayanların tepkisini çekiyor.

Ka­ra­köy Ma­hal­le­si sakinleri, mahallede lağım suyu nedeniyle uzun süredir sı­kın­tı ya­şa­dık­la­rı id­di­asıyla yetkililerden yardım istedi.

Bölgede yaşayanlardan Barış Emi­roğ­lu, yıl­lar­dır lağım pis­li­ğiyle ya­şa­dık­la­rı­nı, ma­hal­lenin bahçe ve yol­la­rın­dan lağım suyu aktığını ileri sürdü.

Yıl­lar­dır akan pis suya bir çare bu­lu­na­ma­dığını öne süren Emi­roğ­lu, "Ço­cuk­la­ra ait top ve oyun­cak­lar pis suyun içe­ri­sin­de. Ço­cuk­la­rı­mı­zı zaten dı­şa­rı çı­kart­mı­yo­ruz. Onların öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­ma­ya kim­se­nin hakkı yok. En kısa za­man­da bu­ra­ya bir çözüm is­ti­yo­ruz. Bu pis su, tar­la­la­rı­mı­za ve ürün­le­ri­mi­ze de akı­yor." dedi.

Bölgede yaşayanlardan Cağ­fer Toz da pis suyun ma­hal­le ara­la­rın­dan dere ya­tak­la­rı­na, ora­dan da de­ni­ze aktığını, yetkililerin dertlerine çare bulamadığını iddia etti.

Ayfer De­mir­taş da ma­hal­le­nin or­ta­sın­da akan pis suyun ken­di­le­ri­ne ve ürün­le­ri­ne zarar ver­di­ğini, sabah kal­kın­ca temiz bir hava is­tediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaz ay­la­rın­da bal­ko­nu­muz­da otur­ma­ya has­ret kal­dık. Sa­de­ce temiz bir hava is­ti­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mız pis su­la­rın et­ra­fın­da oy­nu­yor. Ma­hal­le­nin or­ta­sın­dan akan pis sular ma­hal­le­li­ye zarar ve­ri­yor. Yaz ayın­da­yız, si­nek­ler­den, ko­ku­dan bah­çe­le­ri­miz­de ve evi­miz­de du­ra­maz hale gel­dik. Sa­de­ce bir çare is­ti­yo­ruz. Şu dö­nem­de­ki im­kan­lar­dan biz­le­rin de ya­rar­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ma­hal­le­mi­ze hiz­me­tin gel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bu kadar ge­li­şen bir ül­ke­de bu pis­li­ğin için­de ya­şa­mak biz­le­rin hakkı değil. Bah­çem­de­ yumurtlayan 40 ta­vu­ğum öldü. Kö­pe­ği­miz ölüm­den döndü. Hasta ve yaş­lı­yız, ge­çi­mi­mi­zi ta­vuk­lar ve bahçe ürün­le­ri ile sağ­lı­yo­ruz. Yet­ki­li­le­rin bu sı­kın­tı­ya el at­ma­sı­nı ve mağ­du­ri­ye­ti­mi­zin gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz."

Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor
Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor
Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor
Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor
Datça'da çevre kirliliğine neden olan lağım suları tepki çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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