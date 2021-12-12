Datça'da boğalar, Defne için güreşti

Datça'nın kırsal Karaköy Mahallesi'nde, geliri İzmirli Işıkdere ailesinin SMA hastası olan çocukları Defne'nin tedavisinde kullanılmak üzere boğa güreşleri yapıldı. Geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirildi. 80 boğanın katıldığı güreşlerde çeşitli kurumlar adına 40 ayrı kupa verildi. Güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Bu yılki güreşlerden elde edilen gelirin SMA hastası minik Defne'nin tedavisi için bağışlanacağını söyleyen Geleneksel Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Savaş Tatlı (57), girişlerin ücretsiz olduğu güreşlerde sponsor geliri ve ürün satışlarından yaklaşık 100 bin TL yardım toplandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.