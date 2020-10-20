Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor
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Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor

20.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:26
Datça'da belediye önünde oturma eylemi devam ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup, inşaat ruhsatlarının iptal edildiği gerekçesiyle belediye önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir grup, inşaat ruhsatlarının iptal edildiği gerekçesiyle belediye önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Belediye ile ruhsat sorunu yaşadıklarını iddia eden bir grup vatandaş, oturma eyleminin ikinci gününde ellerinde "Başkan sözünü tut", "Hayatımız karardı, ruhsat mağdurları" yazılı dövizlerle belediye önünde toplandı.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için bir süre oturma eylemi yapan grup, bir sonraki gün için aynı saat ve yerde toplanmak üzere ayrıldı.

Grubun, sorunları çözülene kadar her gün oturma eylemi yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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