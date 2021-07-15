Datça'da bayram öncesi trafik tedbirleri artırıldı
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Datça'da bayram öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Datça'da bayram öncesi trafik tedbirleri artırıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Şubesi ekip­le­ri, 8 fark­lı nok­ta­da, mo­to­sik­let sü­rü­cü­le­ri­ne karşı kask de­ne­ti­mi yaptı.

İlçede 8 fark­lı nok­ta­da ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­tim­ler­de kask kul­lan­ma­dık­la­rı be­lir­le­nen 147 mo­to­sik­let sü­rü­cü ile tra­fi­ğe ka­pa­lı alan­da mo­to­sik­let kul­la­nan 36 sü­rü­cü­ye 26 bin 352 lira ce­za­ uy­gu­lan­dı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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