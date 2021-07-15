Datça'da bayram öncesi trafik tedbirleri artırıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 8 farklı noktada, motosiklet sürücülerine karşı kask denetimi yaptı.
İlçede 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde kask kullanmadıkları belirlenen 147 motosiklet sürücü ile trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan 36 sürücüye 26 bin 352 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan