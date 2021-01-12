Datça'da "Başarıya Birlikte Yürüyelim" yarışması düzenledi

Datça'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Başarıya Birlikte Yürüyelim" motivasyon yarışması gerçekleştirildi.

İlçedeki okulların 8. sınıflarını kapsayan yarışmada, öğrencinin aylık çözdüğü soru sayısı, EBA akademik destek portalını kullanma süresi, aylık okuduğu kitap sayısı, EBA ders portalı kullanım süresi, ders katılım durumu, canlı derse hazırlıklı gelme durumu, canlı dersinin işlenişine aktif olarak katılımı bir ay takip edildi.

Okullararası değerlendirmede başarılı olan Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mehmet Kaan Sürer ve Yılmazlar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecem Naz Koçyiğit ilçe birincisi seçilerek tablet ile ödüllendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan