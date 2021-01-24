Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)
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Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)

24.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:35
Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİMuğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Yazıköylü dalgıçlar 2 saat süren arama kurtarma çalışmasından bir sonuç alamadı. Arama kurtarma çalışmalarına 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik botu ile deniz yüzeyinde devam edildiği bildirildi.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),


Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)
Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)
Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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