Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp (2)

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİMuğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.

DENİZ DİBİNDEKİ ARAMALARA ARA VERİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan teknedeki 5 kişiden, kuvvetli lodosun neden olduğu dalgalarla suda kaybolan Yankı Kocabaş'ı deniz dibindeki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Yazıköylü dalgıçlar 2 saat süren arama kurtarma çalışmasından bir sonuç alamadı. Arama kurtarma çalışmalarına 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik botu ile deniz yüzeyinde devam edildiği bildirildi.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL