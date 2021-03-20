Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı

20.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:12
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı

MUĞLA'daki balıkçı barınaklarında Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dip temizliği yapıldı.

MUĞLA'daki balıkçı barınaklarında Datça Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından dip temizliği yapıldı.

Datça ilçe merkezi başta olmak üzere Cumalı, Karaköy ve Mesudiye'deki 4 balıkçı barınağında, su ürünleri kooperatiflerinin desteğiyle eş zamanlı temizlik çalışması yapıldı. 20 dalgıç ile Datça Belediyesi temizlik görevlilerinin katıldığı  çalışmada, 4 balıkçı barınağı köşe bucak temizlendi.

Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır, Muğla'daki tüm balıkçı barınaklarında aynı anda dip temizliği yapıldığını belirterek, "Sayın Genel Müdürümüz Mustafa Altuğ Atalay'ın çağrısı ile ilçemizdeki dört balıkçı barınağında iki saat dip temizliği yapıldı. Daha temiz denizler, sağlıklı balıkçılık için gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, otomobil lastikleri, pet şişeler, eski balıkçı ağları olmak üzere çok miktarda çöp deniz dibinden toplandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplanan çöpler, katı atık depolama tesislerine gönderilmek üzere belediye temizlik görevlilerine teslim edildi" dedi.

- Muğla
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı
Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da balıkçı barınaklarında dip temizliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:13:31. #1.14#
title