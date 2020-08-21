Datça'da badem hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Datça'da badem hasadı başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde badem hasadı başladı.

Datça'da badem hasadı başladı
21.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:56

Muğla'nın Datça ilçesinde badem hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ilçede üreticilerle bir araya geldi. Üretmenin emek ve sabır isteyen bir iş olduğunu dile getiren Saylak, bademin ekonomik değerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Datça bademinin "coğrafi işaret tescili" aşamasında olduğunu belirten Saylak, "Eskiden elle günde 10 kilogram badem kırılırken günümüzde mekanizasyon sayesinde 100 kilogram badem işlenebiliyor." dedi.

Ürünlerin pazarlanması noktasında Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) son derece önemli olduğunu vurgulayan Saylak, üreticilerden DİTAP'a kayıt olmalarını istedi.

Kurum olarak üreticilerin yanında olduklarını söyleyen Saylak, çiftçilere bereketli kazanç diledi.

Saylak, badem bahçesine giderek, üreticilerle hasat yaptı ve bademin kabuklarının soyulması, kırılarak işlenmesi işlemlerini inceledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Ekonomi
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Ekonomi
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti 3. Sayfa
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor
Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Berat Albayrak Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Hande Erçel Halit Ergenç
Spor Can Bartu Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Datça'da badem hasadı başladı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 17:06:36. #1.15#
title