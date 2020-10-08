Datça'da ayağı kırk halde bulunan kedi, tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Datça'da ayağı kırk halde bulunan kedi, tedaviye alındı

08.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:12
Datça'da ayağı kırk halde bulunan kedi, tedaviye alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi tedavi edilecek.

Muğla'nın Datça ilçesinde ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi tedavi edilecek.

İskele Mahallesi'ndeki sokak kedilerinden birinin ayağının kırık olduğunu, yürüyemediğini fark edenler, hayvanı veterinere götürdü.

Ayağında kırık tespit edilen kedi, tedavisinin ardından sahiplendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Şeh Sabah İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Şehrazat Esra Erol Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da ayağı kırk halde bulunan kedi, tedaviye alındı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 19:12:41. #1.14#
title