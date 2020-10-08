Datça'da ayağı kırk halde bulunan kedi, tedaviye alındı
08.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:12
Muğla'nın Datça ilçesinde ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi tedavi edilecek.
Muğla'nın Datça ilçesinde ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi tedavi edilecek.
İskele Mahallesi'ndeki sokak kedilerinden birinin ayağının kırık olduğunu, yürüyemediğini fark edenler, hayvanı veterinere götürdü.
Ayağında kırık tespit edilen kedi, tedavisinin ardından sahiplendirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan