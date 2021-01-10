Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır

10.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:54
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arama kurtarma gönüllülerinin olası afetlere karşı eğitimleri sürüyor.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arama kurtarma gönüllülerinin olası afetlere karşı eğitimleri sürüyor. 

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Datça ilçe temsilcilikleri tarafından bugün düzenlenen etkinlikte, arama kurtarma gönüllülerine temel yaşam desteği, düğüm yapma ve istasyon kurma eğitimleri verildi. Datça'nın kırsal Hızırşah Mahallesi Domuz çukuru Aşlama mevkiinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitime, 36 kişilik bir ekip katıldı. Mahalle afet gönüllüleri ile acil müdahale ekiplerinin olası kaza, yaralanma ve acil kurtarma olaylarına karşı her zaman hazır durumda bulunmalarını sağlayıp, teorik bilgilerini pratik yaparak geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim gün boyu sürdü.

Datça Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Can Sönmez tarafından verilen, 'Temel Yaşam Desteği Eğitimi' ile başlayan etkinlik, arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan araç gereçlerin tanıtımı, düğüm atma ve halatlarla istasyon kurup yaralı kurtarma eğitimleri ile devam etti. Ekip üyeleri, başta ilk yardım olmak üzere tüm öğrendiklerini uygulamalı yaparak pratiklerini geliştirirken, TRAC üyeleri de aynı zamanda telsizle irtibata geçti; senaryo gereği kurtarılan yaralılar hakkında ilgililere bilgi verildi.MAG-AME Datça İlçe Temsilcisi Barış Muştu, Datça mahalle afet gönüllüleri ile acil müdahale ekiplerinin eğitimlerine periyodik olarak devam edildiğini söyledi. Muştu, "Bizim için eğitim önemli. Ne kadar çok eğitim, ne kadar çok tatbikat yaparsak felaketlere karşı o kadar hazırlıklı oluruz. Olası afet ve felaketler karşısında ekiplerimiz, olay yerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilir" dedi.


Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır
Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Meghan Markle Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Ömer Bayram Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 15:54:37. #1.14#
title