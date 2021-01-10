Datça'da arama kurtarma gönüllüleri afetlere hazır

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, arama kurtarma gönüllülerinin olası afetlere karşı eğitimleri sürüyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Datça ilçe temsilcilikleri tarafından bugün düzenlenen etkinlikte, arama kurtarma gönüllülerine temel yaşam desteği, düğüm yapma ve istasyon kurma eğitimleri verildi. Datça'nın kırsal Hızırşah Mahallesi Domuz çukuru Aşlama mevkiinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitime, 36 kişilik bir ekip katıldı. Mahalle afet gönüllüleri ile acil müdahale ekiplerinin olası kaza, yaralanma ve acil kurtarma olaylarına karşı her zaman hazır durumda bulunmalarını sağlayıp, teorik bilgilerini pratik yaparak geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitim gün boyu sürdü.

Datça Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Can Sönmez tarafından verilen, 'Temel Yaşam Desteği Eğitimi' ile başlayan etkinlik, arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan araç gereçlerin tanıtımı, düğüm atma ve halatlarla istasyon kurup yaralı kurtarma eğitimleri ile devam etti. Ekip üyeleri, başta ilk yardım olmak üzere tüm öğrendiklerini uygulamalı yaparak pratiklerini geliştirirken, TRAC üyeleri de aynı zamanda telsizle irtibata geçti; senaryo gereği kurtarılan yaralılar hakkında ilgililere bilgi verildi.MAG-AME Datça İlçe Temsilcisi Barış Muştu, Datça mahalle afet gönüllüleri ile acil müdahale ekiplerinin eğitimlerine periyodik olarak devam edildiğini söyledi. Muştu, "Bizim için eğitim önemli. Ne kadar çok eğitim, ne kadar çok tatbikat yaparsak felaketlere karşı o kadar hazırlıklı oluruz. Olası afet ve felaketler karşısında ekiplerimiz, olay yerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL