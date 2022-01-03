Datça'da anemonlar açtı; halk 'baharın müjdecisi' dedi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde soğuk ve yağışlı havaların ardından çıkan güneş ile doğa yeniden canlandı. Türkiye'nin birçok yerinde kara kış hüküm sürerken, ilçede baharın müjdecisi 'dağ lalesi' olarak da adlandırılan anemonlar açtı.

Yeni yılın ilk günlerinde ilçede hava sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselirken, kırlar pembeden mora, eflatundan beyaza rengarenk anemonlarla süslendi. Arıların akınına uğrayan anemonların rengarenk görüntüsü, soğuk kış günlerinin geride kaldığının habercisi olarak yorumlandı.

Datça'da 9 yıldır yerleşik olarak yaşayan gazeteci-yazar Nur Türkyılmaz (45) ise Datça'ya hiçbir zaman kışın gelmediğini belirterek "Datça, yeni yıla anemonlarla girdi. Baharın müjdecileri dediğimiz anemonlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Datça'yı renklendirdi. Muhteşemler, harikalar. Çok yakında badem ağaçları da çiçeklerini açarlar" diye konuştu.