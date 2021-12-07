Datça'da ağaç ve çiçeklerin sökülmesi tepki çekti

Datça ilçesinde ağaç ve çiçeklerin sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

İlçede belediye ekiplerince yol genişletme çalışmaları nedeniyle bahçe dışına dikilen ağaç ve çiçeklerin sökülmesi için çalışma başlatıldı.

Yol kenarında bulunan ağaçlar, sökülmeye başlandı.

Mahalle sakinlerinden Türkan Kahraman, çalışmalara tepki göstererek, "Çiçek açmış, meyve vermiş ağaçları söküyorlar. Önce yolu yapın, sonra ağaçları sökün. Ne istiyorsunuz, çiçek açmış meyve vermeye başlamış ağaçtan. Yıllardır bu ağaçlara gözümüz gibi baktık." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, bahçe dışı kamu alanı olan yol kenarına dikilen ağaçların ilerleyen zamanlarda yolu kapatacağı ve sorun olacağı, özellikle ambulans, itfaiye ile engelli yürüyüş yolları açısından sıkıntı yaratacağı için bu çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Büyük ağaçlar ve yetişkin meyve veren ağaçların sökülmeyip, budama işlemi yapılacağı kaydedildi.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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