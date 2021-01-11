Datça'da afetlere karşı eğitim veriliyor
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Datça'da afetlere karşı eğitim veriliyor

11.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:07
Datça'da afetlere karşı eğitim veriliyor

Datça ilçesinde afetlere karşı önceden hazırlıklı olunması amacıyla eğitim veriliyor.

Datça ilçesinde afetlere karşı önceden hazırlıklı olunması amacıyla eğitim veriliyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Datça ilçe temsilcilerince, Hızırşah Mahallesi Domuz Çukuru mevkisinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitime 36 kişilik ekip katıldı.

Katılımcılara temel yaşam desteği, düğüm yapma ve istasyon kurma gibi eğitimler verildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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