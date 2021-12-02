Datça'da afet ve acil durumlar için 4 depo konteyneri alındı - Haberler
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Datça'da afet ve acil durumlar için 4 depo konteyneri alındı

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Datça'da afet ve acil durumlar için 4 depo konteyneri alındı

Datça ilçesine, olası afet olayları sonrasında ihtiyaç duyulacak malzemelerin stoklanması ve en hızlı şekilde afet bölgesine ulaştırılması amacıyla 4 depo konteyneri alındı.

Datça ilçesine, olası afet olayları sonrasında ihtiyaç duyulacak malzemelerin stoklanması ve en hızlı şekilde afet bölgesine ulaştırılması amacıyla 4 depo konteyneri alındı.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-AME) ekibi tarafından, ilçede eksikliği duyulan konteynerlerin talep edilmesi üzerine, Datça Belediyesince 4 depo konteyner alındı.

Konteynerlerin Kargı, Özbel - Burgaz, Çomarlık - Mezarlık mevkii ve Eski Datça'da belirli noktalara yerleştirilerek mahalle gönüllülerinin kullanımına sunulacağı bildirildi.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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