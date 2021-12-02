Datça'da afet ve acil durumlar için 4 depo konteyneri alındı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Datça ilçesine, olası afet olayları sonrasında ihtiyaç duyulacak malzemelerin stoklanması ve en hızlı şekilde afet bölgesine ulaştırılması amacıyla 4 depo konteyneri alındı.
Datça ilçesine, olası afet olayları sonrasında ihtiyaç duyulacak malzemelerin stoklanması ve en hızlı şekilde afet bölgesine ulaştırılması amacıyla 4 depo konteyneri alındı.
Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-AME) ekibi tarafından, ilçede eksikliği duyulan konteynerlerin talep edilmesi üzerine, Datça Belediyesince 4 depo konteyner alındı.
Konteynerlerin Kargı, Özbel - Burgaz, Çomarlık - Mezarlık mevkii ve Eski Datça'da belirli noktalara yerleştirilerek mahalle gönüllülerinin kullanımına sunulacağı bildirildi.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet