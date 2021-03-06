Datça'da afet farkındalık etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça'da afet farkındalık etkinlikleri

06.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:04
Datça'da afet farkındalık etkinlikleri

Muğla'nın Datça ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.

Afet Farkındalık etkinlikleri kapsamında AFAD, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG/AME) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Afet Acil Haberleşme Hizmet Grubu (TRAC) gönüllüsü 10 kişilik ekip, İskele Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları depreme karşı bilgilendirip, broşürler dağıttı.

Afet gönüllüleri ayrıca, kadın sağlık çalışanları ve esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Esra Erol Sezen Aksu Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça'da afet farkındalık etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:06:35. #1.16#
title