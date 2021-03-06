Datça'da afet farkındalık etkinlikleri
06.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:04
Muğla'nın Datça ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.
Afet Farkındalık etkinlikleri kapsamında AFAD, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG/AME) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Afet Acil Haberleşme Hizmet Grubu (TRAC) gönüllüsü 10 kişilik ekip, İskele Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları depreme karşı bilgilendirip, broşürler dağıttı.
Afet gönüllüleri ayrıca, kadın sağlık çalışanları ve esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan