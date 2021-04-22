Datça'da ADD üyelerinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
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Datça'da ADD üyelerinden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Datça'da ADD üyelerinden çocuklara 23 Nisan hediyesi
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Andımız ile Atatürk'ün sözlerinden oluşan broşür ile zeka küpü oyunu hediye etti.

Datça ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Andımız ile Atatürk'ün sözlerinden oluşan broşür ile zeka küpü oyunu hediye etti.

ADD üyesi bir grup genç, İskele Mahallesi'ndeki esnaf ve çocuklara hediye vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutladı.

ADD üyesi Bahri Serkan Demirelli, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Datça Atatürkçü Düşünce Derneği olarak esnaf ve arkadaşlarımızın bayramını kutladık." dedi.

Çocuklar, hediyeler için Datça ADD'ye ve gençlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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