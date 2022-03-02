Datça'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Datça'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Datça'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

- Datça açıklarına Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

- Datça açıklarına Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Datça'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Salı, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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