Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

- Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

- Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Salı, Türk, Güncel, Haberler

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