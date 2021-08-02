DATÇA'DA 72 GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isteyen 72 göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isteyen 72 göçmen yakalandı. Datça ilçesine bağlı Yazı Mahallesi Değirmenbükü mevkiinde, bir grup göçmenin ormanlık alanda görülmesi üzerine, jandarmaya ihbar verildi. İhbarı değerlendiren Datça Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu, saklanan 72 göçmeni yakaladı. Suriye ve İran uyruklu oldukları ögrenilen göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı