Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.

Muğla ili Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/İHA)

Datça'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Muğla, Salı, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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