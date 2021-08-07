Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege'de sarsıntılar sürüyor.

Ege'de sarsıntılar sürüyor.

Datça'da bir süredir sık sık yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi.

Sarsıntı 4.39 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,9 olarak kaydedildi.

Merkez üssü Datça'ya 37,68 kilometre olarak ölçülen deprem AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinde duyuruldu.

Yapılan açıklamada depremin 16,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Depreme ilişkin bölgeden herhangi bir hasar kaydı bildirilmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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