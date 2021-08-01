Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Datça'da 4.5 büyüklüğünde depremMUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.57'de, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 44,17 kilometre açığındaki depremin derinliği, 3,20 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Alişan Tuğba Özay Sezen Aksu
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Ecem Güzel Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:29:47. #1.14#

title