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28 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içinde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine gönderildiler.

(Bekir Tosun/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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