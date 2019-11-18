Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)
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Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)

TUTUKLANDILARMuğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

18.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:28
Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),


Kaynak: DHA
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