Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2)

18.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:28

TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),

Kaynak: DHA