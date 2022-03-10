Datça'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Datça'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Açık denizde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, can yeleği bulunmayan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Salı, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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