Datça'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Açık denizde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, can yeleği bulunmayan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa