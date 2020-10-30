Datça'da 200 fidan toprakla buluştu

Datça'da Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı tarafından Cumhuriyetin 97. yıl dönümü dolayısıyla 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Datça'da Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı tarafından Cumhuriyetin 97. yıl dönümü dolayısıyla 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yiğit Badal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını millet olarak coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Türk gençliği olarak ormanlara gereken önemi gösterdiklerini ifade eden Badal, "Şehit kanlarımızın temsil ettiği bayrağımızdaki kırmızıya dikkat ettiğimiz kadar ağaçların yeşiline sahip çıkıyoruz. Çünkü unutulmaması gerekir ki yeşili sevmeden insan sevilmez, insan sevmeyen 'vatan nedir?' bilmez." diye konuştu.

Datça Cumhuriyet Savcısı Fatih Yurdakul, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ile vatandaşların katıldığı etkinlikte 200 fidan dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan