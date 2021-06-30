Datça'da 20 bin levrek yavrusu denize bırakıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 15 bin levrek ile 5 bin kaya levreği yavrusu denize salındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, 15 bin levrek ile 5 bin kaya levreği yavrusu denize salındı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle denizlerdeki balık popülasyonunun arttırılması ve biyoçeşitliliğe katkı amacıyla ilk defa 15 bin levrek, 5 bin kaya levreği yavrusu suyla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende yaptığı konuşmada, bakanlığın balıklandırma desteği ve çalışmasıyla Datça'nın tertemiz denizine 20 bin levrek yavrusu bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Saylak, yavru levreklerin balık popülasyonunun arttırılması ve biyoçeşitliliğe katkı vermesi temenni etti.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, Datça Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan