Datça'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı - Haberler
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Datça'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Datça'da 2 uyuşturucu taciri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve S.T. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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