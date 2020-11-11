Datça'da 2 bin fidan dikildi
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Datça'da 2 bin fidan dikildi

11.11.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:46
Datça'da 2 bin fidan dikildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla 2 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla 2 bin fidan, toprakla buluşturuldu.

Datça Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Datça Orman İşletme Şefliği tarafından kırsal Kızlan Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş, MHP İlçe Başkanı Gökhan Akyel, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ile ilçe sakinleri katıldı. Etkinlikte, 24 dönümlük alana toplam 2 bin kızıl çam ve harnup fidanı dikildi. 2 saat süren etkinliğe katılanlar, molalarda ise dağ çileklerini dalından topladı.Dağ çileklerinin tadına bakanlardan matematik öğretmeni Nuri Aydoğan (52), ilk kez dalından dağ çileği yediğini belirtip, "Fidan dikiminde verilen molada dinlenirken, ormanın bize vermiş olduğu nimetlerden yararlanıyoruz. Bu güzelliklere sahip çıkmamız gerektiğini bir kere daha anlamış olduk. Dağ çileği oldukça vitaminli ve besleyici bir ürün. Dalından yemesi de ayrı bir zevk veriyor" dedi.


Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi
Datça'da 2 bin fidan dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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