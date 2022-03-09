Datça'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması amacıyla Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(Bekir Tosun/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel