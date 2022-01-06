Datça Kay­ma­kamı Mesut Çoban tarafından, başarılı kamu ça­lı­şan­la­rı­na ba­şa­rı bel­ge­si verildiği bildirildi.

İlçede görevli 135 kamu per­so­ne­line gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­te gös­ter­di­ği üstün gay­ret ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı İlçe Kay­ma­kamı Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ba­şa­rı bel­ge­si verilmeye başlandı.

Belgenin ilkinin İlçe Tapu Mü­dü­rü Şerif Ars­lan ve personeline verildiği, diğer kurumlara da verilmeye başlandığı öğrenildi.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

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