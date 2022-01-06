Datça'da 135 kamu ça­lı­şanına başarı belgesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da 135 kamu ça­lı­şanına başarı belgesi

Datça'da 135 kamu ça­lı­şanına başarı belgesi
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça Kay­ma­kamı Mesut Çoban tarafından, başarılı kamu ça­lı­şan­la­rı­na ba­şa­rı bel­ge­si verildiği bildirildi.

Datça Kay­ma­kamı Mesut Çoban tarafından, başarılı kamu ça­lı­şan­la­rı­na ba­şa­rı bel­ge­si verildiği bildirildi.

İlçede görevli 135 kamu per­so­ne­line gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­te gös­ter­di­ği üstün gay­ret ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı İlçe Kay­ma­kamı Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ba­şa­rı bel­ge­si verilmeye başlandı.

Belgenin ilkinin İlçe Tapu Mü­dü­rü Şerif Ars­lan ve personeline verildiği, diğer kurumlara da verilmeye başlandığı öğrenildi.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

 Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü! Şüpheli araçta 1500 yıllık mezar steli ele geçirildi

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title