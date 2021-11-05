Datça'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 12 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saat 08.00 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 kaçak göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sal içerisindeki göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet