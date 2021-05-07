100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülüyor

Datça ilçesindeki 100 yıllık cezaevinin müzeye dönüştürülmesi için iki yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Datça ilçesindeki 100 yıllık cezaevinin müzeye dönüştürülmesi için iki yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İlçede 1901'den 2001'e kadar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra atıl vaziyette kalan İskele Mahallesi'ndeki eski Datça Cezaevi, Datça Belediyesince restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülüyor.

Cezaevi 8 kişi kapasitesi ve 60 metre karelik alanıyla küçük cezaevi olma özelliğini taşıyor.

???????Cezaevinin bahçesinin de restore edilerek kutlama, nikah ve sosyal aktivelerin gerçekleşeceği alan olarak kullanılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan