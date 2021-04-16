'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
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'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar

'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi Kargı Koyu'ndaki hazineye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek turistik tesis yapılmasının önünün açıldığını öne süren grup, imza kampanyası başlatıp, denizde kulaç attı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi Kargı Koyu'ndaki hazineye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek turistik tesis yapılmasının önünün açıldığını öne süren grup, imza kampanyası başlatıp, denizde kulaç attı.

Datça Demokrasi Platformu tarafından Kargı Koyu'nda bugün yapılması planlanan basın açıklaması, kaymakamlık tarafından 'Pandemi tedbirleri' gerekçesiyle iptal edildi. Kaymakamlığın iptal kararı doğrultusunda topluluk, Kargı Koyu'nda bir araya geldi, bir grup ise doğa yürüyüşü yaptı. Bu arada 8 yüzücü, Kargı Koyu'nun mavi sularında yarım saat süreyle kulaç attı, denizde el ele tutuştular. Datça Demokrasi Platformu üyeleri daha sonra, 'Datça, cennet kalsın' başlığıyla, imar plan değişikliğinin iptali isteğiyle imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 4 bine yakın imza verildiği açıklandı. Kampanyanın ilçe merkezinde ve pazar yerinde elden ıslak imzalı atılarak ya da internet ortamında sürdürüldüğü belirtildi.


'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar
'Datça cennet kalsın' diyerek denize girdiler, imza kampanyası başlattılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

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