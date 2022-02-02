Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret

AA, Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Datça Belediyesi meclis üye­lerinden Esnaf Odası Başkanı Demirtaş'a ziyaret

Datça Belediyesi meclis üyelerinden AK Parti'li Haluk Laçin ve Aslı Kaya ile MHP'li Serdar Ören ve Mustafa Ceylan, Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş'ı ziyaret etti.

Datça Belediyesi meclis üyelerinden Ak Parti'li Haluk Laçin ve Aslı Kaya ile MHP'li Serdar Ören ve Mustafa Ceylan, Datça Esnaf Odası Başkanı Cemal Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Demirtaş'a hayırlı olsun dileklerini ileten meclis üyeleri, yeni dönemde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş da AK Parti ve MHP meclis üyelerine teşekkür etti.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Esnaf Odası, Aslı Kaya, AK Parti, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title