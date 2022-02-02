Datça Belediyesi Başkan Yardımcısı Acar'a ziyaret

DATÇA, MUĞLA (AA) - Datça Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Ali Acar'a, AK Parti ve MHPli meclis üyeleri ziyarette bulundu.

AK Parti ilçe belediye meclis üyeleri Haluk Laçin ve Aslı Kaya ile MHP ilçe meclis üyesi Serdar Ören ve Mustafa Ceylan, başkan yardımcılığı görevine getirilen, Ali Acar'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Acar'la bir süre sohbet eden meclis üyeleri, başarılar diledi.