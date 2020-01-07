Datça Belediye Meclisi, o alanla ilgili kararında direniyor

07.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:25

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu için boşaltılıp, 2017 yılında Muğla Valiliği'nin kararı doğrultusunda yıkılan eski hükümet konağı arazisine, emniyet müdürlüğü binasının yapılmak istenmesine karşı tepkiler sürüyor. Arazinin meydan olarak kalması isteği ile Datça Kent Konseyi'nin öncülüğünde başlatılan imza kampanyasının ardından, Datça Belediye Meclisi'nde CHP, Ak Parti ve MHP'li üyeler daha önce oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda ortak bir açıklama yaparak, söz konusu alana herhangi bir yapı yapılmasına karşı olduklarını duyurdu.

Datça ilçe merkezinde, mülkiyeti Hazine'ye ait olan 5 bin 300 metrekarelik bir alanda bulunan eski hükümet konağı, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından 2004 yılında yapılan inceleme sonucu, olası bir depremde yıkılma riskinin bulunduğuna ilişkin verilen rapor üzerine, üç yıl önce boşaltılıp, yıkıldı. Yıkımın ardından boş kalan alan, otopark olarak kullanılmaya başlandı. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, söz konusu alana geçici bir prefabrik emniyet binası yapmak üzere Datça Belediyesi'nden ruhsat talebinde bulunması, tepkilere neden oldu. Datça Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile 10'u CHP, 3'ü Ak Parti, 2'si de MHP'li toplam 15 belediye meclisi üyesinin, ortak imzalarıyla meclise sunulan basın açıklaması okundu.

Kentlerde meydan, park ve yeşil alanların halkın nefes aldığı sosyalleşme alanları olduğu hatırlatılan açıklamada, "Eski hükümet konağı arazisinin meydan, park ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, mevcut nüfusun gün geçtikçe artması nedeniyle bahse konu yerin meydan, altı otopark fonksiyonunun kazandırılabilmesi için ilçemizde bulunan sivil toplum örgütleri ve Kent Konseyi bu konuda gerekli duyarlığı göstererek imza kampanyası başlatmış, halkın talebini gözler önüne sermiştir" denildi.İlçe merkezinin tam kalbinde bulunan bu alanda yapılacak olan bir meydanın, zaman içerisinde halk tarafından yaygın bir şekilde kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Kamuya ait arazilerin kullanım amaçları, yaşayan halkın ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilmelidir" denilerek, şu görüşlere yer verildi: "Bizler aşağıda isimleri bulunan meclis üyeleri olarak, halkın yerelde temsilcisi olmamızdan aldığımız güç ile ilçe kamuoyumuzu yakından ilgilendiren 162 ada 42 parsel olarak Maliye hazinesine kayıtlı taşınmazda yapılması düşünülen emniyet müdürlüğü binası projesine, yani bahsi geçen alanda herhangi bir üst yapı yapılmasına karşı çekincelerimizi tüm Datça halkının bilgisine sunmayı tarih önünde görev ve sorumluluk sayıyoruz."RUHSAT TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar basın açıklamasının okunmasından sonra, yaptığı konuşmada meclis üyelerine teşekkür ederek, konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 21 Aralık 2019 tarihinde prefabrik bir yapı için ruhsat talebinde bulunduğunu hatırlatan Uçar, "Projeyi getirdikleri gün kendilerine söyledim. Datça Belediye Meclisi'nin, 3 Eylül 2019 tarihinde bu yerin meydan olarak düzenlenmesine karar verdiğini hatırlattım. Ruhsat vermeyeceğimi bildirdim. 15 gün içerisinde kendilerine ruhsat veremeyeceğimizi belirten yazıyı gönderdim. Bundan sonra nasıl bir gelişme olur, hep beraber izleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA