Datça Belediye Başkanı Uçar'dan, personeline teşekkür mesajı

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ilk gününden itibaren en üst düzeyde gayret sarf eden belediye çalışanları için teşekkür mesajı yayımladı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ilk gününden itibaren en üst düzeyde gayret sarf eden belediye çalışanları için teşekkür mesajı yayımladı.

Uçar mesajında, yaşanan süreçte sağlık çalışanlarıyla birlikte, belediyecilere de önemli görevler düştüğünü belirtti.

"Bu süreçte her türlü riski göze alarak hem salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmada gösterdiğiniz samimi gayrete teşekkür etmek için kelimeler yetersizdir." diyen Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gerçekten zorlu dönemde takım ruhu ve dayanışma içinde gösterdiğiniz bu çalışma azmi şahsımı ve meclis üyelerimizi son derece gururlandırmış ve her türlü zorluğun üstesinden daima gelebileceğimiz konusunda fazlasıyla cesaretlendirmiştir. Başta sahada çalışan işçi kardeşlerimiz, şoförlerimiz, teknik personelimiz olmak üzere işçi, memur, sözleşmeli ayırt etmeksizin tüm çalışanlarımıza salgınla mücadele sürecinde gösterdikleri azim ve gayret için tekrar teşekkür eder, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan