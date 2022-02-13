Datça Badem Çiçeği Festivali sönük geçti

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde geleneksel hale gelen 'Datça Badem Çiçeği Festivali' bu yıl çevre ve iklim şartlarından dolayı hasadın az olması sebebiyle beklenen ilgiyi görmedi.

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yılki festivalde sadece yerel yarışmalar gerçekleştirildi. 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara çevre ve iklim şartlarından dolayı hasadın az beklenenin altında olması sebebiyle 'en iri badem' ve 'en bakımlı bahçe' yarışmasına yeteri başvuru gerçekleşmedi. En hızlı badem kırma yarışması ise çekişmeli görüntülere sahne oldu. 2 etapta düzenlenen yarışmanın Betçe ayağında 24, merkezde ise 19 katılımcı yer aldı. Toplamda 43 kişi arasında 2 dakikada firesiz 45 badem kırarak birinciliği Seval Ballı elde ederken, 44 badem ile Tülay Ballı ikinci, 42 badem ile Dicle Ok üçüncü oldu. Yarışmanın ardından birinciye 3 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye ise 500 TL'kik para ödülü takdim edildi. - MUĞLA