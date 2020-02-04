Datça, Badem Çiçeği Festivali'ne hazırlanıyor

04.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:04

Datça ilçesi bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ve üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesince 7-9 Şubat arasında gerçekleştirilecek festival, Datça'yı doya doya gezmek, doğayla bütünleşmek ve yöreye has lezzetleri tatmak isteyenlere fırsat sunacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın incisi Datça'da yapılacak Badem Çiçeği Festivali ile baharı karşılamaya hazırlandıklarını söyledi.

Baharın geldiğini müjdeleyen festivalinin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirten Gürün, "Ege ve Akdeniz'in birbiriyle kucaklaştığı Datça'da, bu kentin yaşayanları olarak sevgi içerisinde, hoşgörü içerisinde biz de kucaklaşmalıyız. Çünkü biz Muğla'da büyük bir aileyiz." dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da baharın Datça'ya, Anadolu kar altındayken geldiğini ifade etti.

Hafta sonu herkesi Badem Çiçeği Festivali'ne beklediklerini dile getiren Uçar, "Badem çiçeği, baharın müjdecisidir. Bir şeyi ben değil, biz olarak yapabiliyorsak güzel. Bir kent, kentlilerle hep birlikte yönetiliyorsa güzel. Bir etkinliği bile o kentteki insanlarla beraber yapabiliyorsak, güzel." diye konuştu.

Ziyaretçilerin tercihlerine göre katılabilecekleri festivalde badem çiçeği fotoğraf turu, doğa yürüyüşü, Knidos ve eski Datça gezileri gibi etkinliklerin yapılacak.

Kaynak: AA