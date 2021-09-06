Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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Datça açıklarında Türk kara sularına itilen can sallarındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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