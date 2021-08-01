Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
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Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi

Datça açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem yaşandı.

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Datça açıklarında yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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