Datça açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadı
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Datça açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadı

Datça açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbar ulaşmadı
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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