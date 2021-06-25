Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Datça açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 15 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

???????

Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Emre Kocadağ Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça açıklarında can salındaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 22:24:07. #1.13#

title