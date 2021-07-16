DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
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DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesi, açıklarında tur teknesi ile koyları gezen tatilciler tarafından ölü yunus bulundu.

MUĞLA'nın Datça ilçesi, açıklarında tur teknesi ile koyları gezen tatilciler tarafından ölü yunus bulundu. Deniz yüzeyinde kokmuş ve yer yer çürümeye yüz tutmuş bir halde bulunup, tekneye alınan yunusun, yapılan incelemede üzerinde herhangi bir darp ya da yara bere izine rastlanılmadığı bildirildi.

Datça Amatör Denizciler ve Gemi Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Dağ, 'Monamour Ela 2' isimli tur teknesi ile bugün saat 11.00 sıralarında Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e kıyı koylarına gezi düzenledi. Tur kapsamında, İnceburun Koyu'na geldiklerinde, koyda ölü yunus olduğunu fark etti. Dağ, 1.5 metre uzunluğunda, yaklaşık 60 kg ağırlığındaki yunusu tatilcilerin de yardımıyla, teknenin platformuna aldı. Ölü yunusu incelediklerini belirten Dağ, "Balığın uzun süre önce öldüğünü tahmin ediyorum. Üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi görmedik. Çürümüş olduğu ve çok koktuğu için akşam dönüş saatine kadar yanımıza alamadık. Hijyenik olmayacağını düşünerek tekrar denize bıraktık" dedi.

DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU
DATÇA AÇIKLARINDA ÖLÜ YUNUS BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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