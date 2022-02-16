Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Datça açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Muğla, Türk, Salı, 3. Sayfa, Haberler

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