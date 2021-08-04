Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (3)
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Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (3)

Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (3)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

4.4'LÜK BİR DEPREM DAHAEge Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.4'LÜK BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre; merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 43.72 kilometre açığı olarak saptanan deprem, saat 01.50'de yerin 7.15 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
AFAD: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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