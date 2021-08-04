Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem (3)

4.4'LÜK BİR DEPREM DAHAEge Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.4'LÜK BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasına göre; merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 43.72 kilometre açığı olarak saptanan deprem, saat 01.50'de yerin 7.15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci