Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ve polis ekiplerimizin de sorumluluk alanlarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç